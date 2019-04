Friedberg

Zwei Frauen und ein Mann haben sich an einer Fleischtheke in einem Supermarkt in Friedberg in Hessen geprügelt. Eine 32-Jährige habe sich vermutlich vorgedrängelt und sei deshalb in einen Streit mit einer 35-Jährigen geraten, teilte die Polizei im Wetteraukreis am Donnerstag mit. Kurz darauf gingen die Frauen aufeinander los.

Ein Mann soll der 32-Jährigen am Mittwoch bei der körperlichen Auseinandersetzung zur Hilfe gekommen sein. Er habe die 35-Jährige festgehalten, während die Jüngere sie weiter angegriffen habe. Als die Polizei eintraf, flüchtete der unbekannte Mann.

Von RND/dpa