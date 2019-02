Orlando

Zwei Hunde haben das Leben ihres Frauchens gerettet. Als Maureen Hatcher in ihrem Zuhause in St. Augustine in Florida mit einem Schlaganfall zusammenbrach, reagierten ihre beiden Hunde Bella und Sadie blitzschnell. Sie rannten nach draußen und holten Hilfe.

Wie die Türkamera zeigt, liefen die beiden Labrador Retriever aus dem Haus und bellten frenetisch. Nachbarin Alexandra Naspolini entdeckte die Hunde und verstand sofort, dass etwas passiert sein musste. „Es war total dunkel im Haus, ich hatte Angst. Aber ich wusste, dass irgendetwas los ist“, sagte sie dem TV-Sender „ ABC News“.

Der Frau geht es wieder gut – Dank der Hunde und der Nachbarin

Nachdem Naspolini die verletzte Hatcher fand, rief sie den Notarzt und Hatcher, die mit ihrem Enkelsohn zusammen lebt, wurde in ein Krankenhaus in Jacksonville gebracht, das auf Schlaganfälle spezialisiert ist.

Hatcher, der es inzwischen wieder besser geht, sagte: „Ich weiß nicht, wie die Hunde aus dem Haus gekommen sind, aber ich bin sehr dankbar, dass sie es sind.“ Sie sagte, dass sie einen Engel in der Straße wohnen habe und ihr verdanke, dass es ihr nun wieder besser gehe.

Von RND/msk