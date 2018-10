Quitzerow

Tierisches Verbrechen in Quitzerow bei Demmin: Eine Frau ist am Mittwoch in ein eingezäuntes Grundstück einer Familie aus Quitzerow eingebrochen und hat insgesamt zehn ganz besondere Labradorwelpen im Alter von sieben Wochen gestohlen. Ihr Wert wird auf 6500 Euro geschätzt. Die Polizei startete einen Zeugenaufruf in den sozialen Netzwerken.

Der dadurch aufgebaute mediale Druck zeigte Wirkung. Die Täterin bekam ein schlechtes Gewissen und nahm Kontakt mit dem Eigentümer der Jungtiere auf. „Sie zeigte Reue und entschuldigte sich bei dem Geschädigten. Bei diesem Telefonat vereinbarten sie einen Termin zur Übergabe“, so die Polizei.

Die Frau erschien bei der Übergabe der Welpen im Beisein von Polizeibeamten mit sechs anstatt mit zehn Hunden. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Diebin vier Tiere bereits verkauft.

Die Ermittlungen werden fortgesetzt.

Von RND/ka