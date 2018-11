Uelzen

Statt in einer Parklücke hat der Einparkversuch einer 67 Jahre alten Frau in Uelzen durch eine Verkettung von Umständen auf dem Dach liegend geendet. Zunächst touchierte die Frau einen am Straßenrand stehenden Wagen und wich nach links aus, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dadurch geriet sie auf die Gegenfahrbahn und verriss das Lenkrad nach rechts.

Dann touchierte sie einen Pflanzenschutzbügel und einen Baum, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Frau und ihre Beifahrer wurden leicht verletzt. Sie wurden mit einem Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Am Wagen entstand ein Schaden von 30.000 Euro.

Von RND/güm/lni