Gaggenau. Die Frau hatte mehrere Tragetaschen Wäsche von daheim in das Schwimmbad in Gaggenau mitgebracht, teilte die Polizei am Montag mit. Sie habe die Kleidung in einem Waschbecken in einer Umkleidekabine von Hand und mit Flüssigwaschmittel gewaschen.

Eine Bademeisterin habe die Frau dabei erwischt und sie aufgefordert, damit aufzuhören und das Bad zu verlassen, berichtete die Polizei. Daraufhin habe die Seniorin die Schwimmbadmitarbeiterin beschimpft.

Schließlich musste die Polizei anrücken und das Hausverbot durchsetzen. Warum die Frau ihre Wäsche im Schwimmbad waschen wollte, ließ sich einem Sprecher zufolge allerdings nicht ergründen.

Von dpa/RND