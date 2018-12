Hamburg

Für nur 18 Euro hat eine Hamburgerin ihren Ehemann bei „ Ebay Kleinanzeigen“ zum Kauf angeboten. Am ersten Weihnachtstag stellte die Frau die kuriose Anzeige online, in der sie sich an mögliche Nachfolgerinnen wendet.

„Liebe Interessentin, über die ersten beiden Weihnachtstage habe ich gemerkt, dass wir einfach nicht mehr zusammen passen: Ich würde meinen Ehemann gern abgeben“, schrieb die Hamburgerin. Die Abholung sei noch am zweiten Weihnachtstag möglich, ein Umtausch jedoch ausgeschlossen. Der Preis hingegen sei verhandelbar.

Die Idee zu der nicht ganz ernst gemeinten Anzeige sei ihr im Wohnzimmer gekommen, sagte die 40-Jährige dem „Hamburger Abendblatt“. Weil ihr Mann immer so pessimistisch sei, hätte sie die „Nase voll“ gehabt.

Konkrete Kaufangebote gab es keine, dafür aber positives Feedback. Kurze Zeit nach der Veröffentlichung zog die Hamburgerin ihre Anzeige jedoch wieder zurück: „Ich wollte kein Drama daraus machen, sondern nur für etwas Erheiterung sorgen.“ Ihr pessimistischer Ehemann hat von all dem noch nichts mitbekommen. Er soll an Silvester eingeweiht werden – Ausgang ungewiss.

Von RND/mkr