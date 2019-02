Berlin

Drei Jugendliche haben in Berlin-Hellersdorf einen Zwölfjährigen gefragt, ob er Ausländer sei - und ihn dann festgehalten und mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Das Kind wurde bei dem Angriff am Samstagabend leicht verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Gruppe sei nach der Tat geflüchtet. Der Junge, der die deutsche Staatsbürgerschaft hat, ging nach Hause. Seine Mutter erstattete Anzeige über die Internetwache.

Laut Polizei folgten auf die Frage an den Jungen zunächst fremdenfeindliche Beleidigungen. Plötzlich hätten ihn zwei der Jugendlichen von hinten ergriffen und festgehalten, der dritte habe zugeschlagen. Der Zwölfjährige ging zu Boden, wo er noch getreten worden sein soll.

Zwei weitere Fälle von Fremdenfeindlichkeit allein in Berlin

Bereits am Freitag kam es in Berlin zu einem Angriff auf ein 12-jähriges Mädchen mit Kopftuch. Ein Fremde hatt ihr versucht das Kopftuch vom Kopf zu reißen. Dabei habe sie auch versucht haben das Mädchen mit einer mit Blut gefüllten Spritze zu attackieren.

„Wenn Mädchen/Frauen mit Kopftuch angegriffen werden, ist das nicht Fremdenfeindlichkeit, sondern Islamfeindlichkeit/islamfeindlicher Rassismus“, schrieb Staatssekretärin Sawsan Chebli (SPD) am Samstagabend auf Twitter. Sie ist im Land Berlin Staatssekretärin für Bürgerschaftliches Engagement und Internationales.

Im Stadtteil Marzahn schlug ein Mann ein 15- und ein 16-Jähriges Mädchen aus Syrien am späten Freitagnachmittag mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Zuvor soll er die jungen Frauen beschimpft haben, als diese sich unterhielten. Die Mädchen erlitten bei dem Übergriff Verletzungen im Gesicht und wurden ambulant im Krankenhaus behandelt. In allen drei Fällen ermittelt der Staatsschutz.

Von RND/dpa