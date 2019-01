Los Angeles

Hat Brad Pitt (55) eine Neue? Zumindest soll er laut der britischen Boulevard-Zeitung „The Sun“ Schauspiel-Kollegin Charlize Theron (43) daten. Schon über Weihnachten sollen die beiden angebandelt haben und sich nun im Gourmetrestaurant „Chateau Marmont“ sehr verliebt gezeigt haben.

„The Sun“ zitiert einen Bekannten der beiden. Sie seien zunächst Freunde gewesen und hätten sich im vergangenen Monat öfter gesehen. Nun allerdings habe sich mehr entwickelt. In besagtem Restaurant hätten sie in einer Ecke miteinander geturtelt, sein Arm auf ihrem Rücken und er habe ihr zugezwinkert, sagt der Insider weiter. „Sie wirken sehr glücklich.“

Die Südafrikanerin Charlize Theron erhielt 2004 den Oscar als beste Schauspielerin. Quelle: Jordan Strauss/dpa

Sie hat seine Kinder noch nicht kennegelernt

Brad Pitt ist seit 2016 von Schauspiel-Kollegin Angelina Jolie getrennt, zusammen haben sie sechs Kinder. Der Grund für die Trennung soll sein Alkoholkonsum gewesen sein. Deshalb trank er bei der Flirterei mit Theron wohl auch nur Wasser, während sie einen Wodka-Drink nahm.

Charlize Theron war bis 2015 mit Sean Penn liiert und sogar verlobt – er soll Brad Pitt und seine Ex einander vorgestellt haben. Sie hat zwei Adoptivkinder und soll die Kinder von Brad Pitt noch nicht kennengelernt haben, auch wenn sie schon Zeit in seinem Zuhause in Loz Feliz in Los Angeles verbracht haben soll.

Von RND/msk