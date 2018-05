In der Nähe des Münchener Hauptbahnhofs spielen sich Jagdszenen ab. Ein nicht angeleinter Rottweiler griff wahrlos Menschen an, viele flüchteten in Panik. Hundebesitzerin und Polizei konnten das Tier nicht beruhigen. Der Rottweiler konnte nur mit Schüssen gestoppt werden. Fünf Menschen wurden verletzt.