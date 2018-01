Fünf Tote nach Schüssen an Autowaschanlage

Pittsburgh. In Folge von Schüssen an einer Autowaschanlage in Melcroft im US-Staat Pennsylvania sind fünf Menschen - drei Männer und zwei Frauen - ums Leben gekommen. Ein weitere Person sei am Sonntag verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, berichtete die „Pittsburgh Post-Gazette“ unter Berufung auf Polizeiangaben. Demnach war Stunden nach der Tat noch unklar, ob auch der Schütze getötet wurde.

Auch gebe es keinerlei Hinweis auf ein Motiv, wurde ein Polizist weiter zitiert. Den Angaben zufolge fielen die Schüsse gegen drei Uhr morgens (Ortszeit). Zwei Tote seien auf einem Parkplatz an der Waschanlage aufgefunden worden, zwei in einem Auto. Ein Verletzter sei im Krankenhaus gestorben. Melcroft liegt ungefähr 85 Kilometer südöstlich von Pittsburgh.

Von RND/dpa