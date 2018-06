Bangkok

Eine thailändische Jugend-Fußballmannschaft ist seit dem Wochenende in einer Höhle eingeschlossen. Eine Sturzflut habe ihr den Weg nach draußen versperrt, teilte die Polizei in der nordthailändischen Provinz Chiang Rai am Montag mit.

Rettungskräfte fanden Rucksäcke und Fußabdrücke

Bei einer Rettungsaktion durchsuchten Spezialkräfte, darunter auch Taucher, die Höhle, konnten die Jugendlichen aber zunächst nicht finden, sagte der lokale Polizeichef. Die Rettungskräfte hätten aber unter anderem Rucksäcke und Fußabdrücke der Jugendlichen in der Höhle entdeckt. Die Jugendlichen sollen am Sonnabend mit ihrem Trainer in die Tham Luang Nang Non Höhle gegangen sein. Eine Mutter berichtete, ihr Sohn sei an diesem Tag nicht vom Training zurückgekehrt – und setzte damit die Suche in Gang. „Wir suchen derzeit noch“, sagte ein Polizeisprecher. „Wir haben Spuren gefunden, die Menschen aber noch nicht.“

Dieses Videobild zeigt die Rettungskräfte in der Höhle. Quelle: TPBS

Bei den Vermissten handelt es sich um zwölf Jungen im Alter von 11 bis 15 Jahren und ihren 25-jährigen Trainer. Sie stammen nach Angaben der Polizei aus verschiedenen Teilen der Provinz. Man gehe davon aus, dass die Jungen und ihr Trainer noch am Leben seien, sagte ein Polizeisprecher.

Thailand befindet sich zur Zeit in der Regensaison. Gerade in Berggebieten kann es dabei zu plötzlichen Überschwemmungen kommen. Die Tham Luang Nang Non Höhle gilt als Touristenattraktion und wird in der Zeit von Juni bis Oktober öfter geflutet.

Von dpa/RND