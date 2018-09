Los Angeles

Was für ein Auftritt! Bevor am Sonntag das Fußballspiel von L.A. Galaxy gegen Seattle Sounders angepfiffen wurde, sang die erst siebenjährige Malea Emma Tjandrawidjaja die US-Nationalhymne – und begeisterte damit Millionen.

Malea steht in einem Trikot der Los Angeles Galaxy am Mikrofon und schmettert richtig los. Die Töne sind nicht immer treffsicher, dafür begeistert das kleine Mädchen umso mehr mit ihrem Gefühl und ihrer Hingabe. Die Zuschauer in dem voll besetzten Stubhub Center sind völlig hingerissen und bejubeln den kleinen Star.

Der Auftritt von Malea bei L.A. Galaxy geht viral

Das Video von Maleas leidenschaftlichem Auftritt begeistert inzwischen Menschen auf der ganzen Welt. Der Tweet mit dem Video wurde bereits über 20.000 mal retweet und hat bereits über 58.000 Likes erhalten. L.A. Galaxy-Spieler Zlatan Ibrahimovic bezeichnete die junge Sängerin nach der Partie bei Twitter als „Wertvollste Spielerin des Tages“. (MVP steht für Most Valuable Player)

Von RND/mat