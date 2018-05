Ulm

Mehrere junge Männer haben nach einem tödlichen Unfall auf der Autobahn 8 zwischen Ulm und Merklingen eine Panne simuliert, um einen guten Blick auf die Rettungsmaßnahmen zu haben. Das berichtet die „Schwäbische Zeitung“. Auf der Gegenfahrbahn täuschten sie einen Schaden an ihrem Mercedes vor.

Demnach behinderten weitere Gaffer die Arbeit der Rettungskräfte, indem sie bremsten, um die Rettungsmaßnahmen mit ihren Handys zu filmen. Eine Polizistin erstellte mehrere Anzeigen gegen die Autofahrer.

Der Unfall ereignete sich am Sonnabend auf der A8 zwischen Merklingen und Ulm West in einer Baustelle, wie die Polizei berichtet. Gut einen Kilometer vor einer Raststätte war der Fiat eines 66-Jährigen wegen einer Panne liegengeblieben.

Der Fahrer eines Kleinbusses mit österreichischen Feuerwehrleuten, die zuvor an einer Fortbildung teilgenommen hatten, übersah den Wagen und krachte in sein Heck – weil sich zuvor starker Rauch entwickelt hatte. Der Mann stand hinter seinem Auto und wurde zwischen den beiden Fahrzeugen eingeklemmt. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Autobahn war für mehrere Stunden in Fahrtrichtung München gesperrt.

Von RND/are