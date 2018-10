Boston

Der berüchtigte Schwerverbrecher James „Whitey“ Bulger ist gestorben. Der 89-Jährige sei am Dienstag tot in einem Gefängnis in West Virginia aufgefunden worden, teilten Vertreter der US-Haftbehörde mit. Die Todesumstände waren zunächst unklar. Das FBI nahm aber Ermittlungen auf.

Bulger war einst einer der meistgesuchten Gangster der USA. Der aus Boston stammende Verbrecher galt als kaltblütiger Mafiaboss, der für mindestens elf Morde, Geldwäsche, Erpressung und andere Verbrechen in den 70er und 80er Jahren verantwortlich war. Gleichzeitig steckte er als Informant dem FBI Tipps über seine Rivalen von der Mafia in New England und stärkte so seine eigene Position.

Bulger floh 1994 aus Boston, nachdem sein FBI-Kontaktmann John Connolly ihn gewarnt hatte, dass er angeklagt werden sollte. Mehr als 16 Jahre lang befand er sich daraufhin auf der Flucht, auf seine Ergreifung war ein Kopfgeld in Höhe von zwei Millionen Dollar ausgesetzt.

Bulger wurde 2013 zu zweimal lebenslänglicher Haft verurteilt

Auf der Liste der zehn meistgesuchten Verbrecher der USA stand sein Name unter dem von Osama bin Laden. Der Fall beschädigte auch den Ruf des FBI, dem vorgeworfen wurde, seine Verbrechen unter den Teppich gekehrt und ihn auch nach seiner Flucht nicht wirklich gesucht zu haben.

2011 wurde Bulger in Kalifornien gefasst, wo er fast die ganze Zeit über mit seiner Freundin gelebt hatte. 2013 wurde er wegen mehrfachen Mordes, Erpressung und Geldwäsche zu zweimal lebenslanger Haft verurteilt. Zunächst saß er in einem Gefängnis in Florida, wurde aber erst kürzlich in die Strafanstalt Hazelton versetzt, wo er nun tot aufgefunden wurde. Über die Gründe seiner Verlegung wollte die US-Gefängnisbehörde nichts sagen.

Bulger mit seinem schillernden Leben war Vorbild für eine Reihe von Hollywood-Filmen, darunter „Black Mass“ mit Johnny Depp als Bulger und „Departed - Unter Feinden“, in dem eine an ihn erinnernde Rolle von Jack Nicholson verkörpert wurde. Er wuchs in dem Arbeiterviertel „Southie“ im Süden Bostons auf, wo er vielen der Anwohner als eine Art Robin Hood galt. Sein jüngerer Bruder William war jahrelang einer der einflussreichsten Politiker des Staates.

