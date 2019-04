Köln

Ein seit Sonntag flüchtiger Straftäter aus der geschlossenen Psychiatrie ist am Donnerstag im Kölner Hauptbahnhof festgenommen worden. Ein aufmerksamer Reisender habe ihn erkannt und sich an die Polizei gewandt, teilte die Bundespolizei mit. Die Polizisten hätten den psychisch kranken Strafgefangenen im Regionalexpress 9, der noch am Gleis 3 gestanden habe, festgenommen. Der Mann habe keinen Widerstand geleistet. Ein Fingerabdruck-Scan habe die Identität des 67-Jährigen bestätigt.

Er sei in die Klinik zurückgebracht worden, in die er am Sonntag nach einem Ausgang nicht zurückgekehrt war. Der Träger der Einrichtung, der Landschaftsverband Rheinland (LVR), teilte mit, Straftaten des Patienten während seiner Abwesenheit seien bisher nicht bekannt.

Von RND/dpa