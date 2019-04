Soest

Eine bizarre Sammlung von Spielzeugpuppen in einem Wäldchen in Soest hat die nordrhein-westfälische Polizei mehrere Wochen beschäftigt. Die Puppen waren an Bäume gebunden, an ihnen waren diverse Verletzungen nachgestellt.

Jetzt haben die Beamten den Grund gefunden: „Es handelt sich um einen sogenannten Geocache“, teilte die Kreispolizeibehörde Soest am Freitag mit. Geocaching ist eine Art elektronische Schnitzjagd, bei der mit Hilfe von GPS-Daten Verstecke gesucht werden.

„Verstörende“ Puppen im Soester Wald

Details zu der Darstellung der rund 20 Puppen wollte die Polizei nicht nennen, weil viele von ihnen „verstörend“ seien, sagte ein Sprecher. Die Puppen waren Ende März entdeckt und dann von der Polizei abgenommen worden.

Der Erfinder des Caches sei kontaktiert worden. „Er zeigte sich in einem ersten Gespräch einsichtig und erklärte, hier einen „Ü18“ Cache erstellt zu haben“, hieß es in der Mitteilung. Da die Puppen dem Ersteller gehören, soll er sie demnächst zurückerhalten.

Von RND/dpa