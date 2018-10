Berlin

Nach der Geiselnahme im Kölner Hauptbahnhof am Montag mehren sich die Hinweise, dass es sich bei dem schwer verletzten Täter nicht um einen Islamisten, sondern um einen psychisch kranken Mann handelt. Der Verdächtige wurde am Montag notoperiert und ist außer Lebensgefahr, wie die Ermittler am Dienstag mitteilten. Er war von einem Spezialeinsatzkommando angeschossen worden und musste anschließend reanimiert werden. Der bewaffnete Mann hatte in einem Café im Bahnhof einen Molotowcocktail gezündet und sich dann mit einer Geisel in einer Apotheke verschanzt. Ein Spezialeinsatzkommando stürmte das Geschäft.

Die Identität des Geiselnehmers konnte inzwischen geklärt werden: Es handelt sich um einen 55-jährigen Syrer, dessen Papiere sie bereits am Tatort vorgefunden hatten, der seit 2015 in Deutschland lebt und einen offiziellen Flüchtlingsstatus hat.

Die „Kölnische Rundschau“ berichtet, die Polizei habe bei der Durchsuchung der Wohnung des mutmaßlichen Kölner Geiselnehmers in einer Flüchtlingsunterkunft im Kölner Stadtteil Neuehrenfeld Beweismaterial sichergestellt. An der Wand fanden sich arabische Schriftzeichen, die sich zwar auf den Islam, nicht aber auf das Terrornetz Islamischer Staat beziehen.

Täter bereits mehrfach straffällig geworden

Besondere Bedeutung hat möglicherweise eine Tasche, die der Täter in dem Café zurückließ und später zurückforderte. Seit 2013 ist der Mann selbst 13 mal straffällig geworden, unter anderem wegen eines Rauschgiftdelikts, Betrugs, Ladendiebstahls und Hausfriedensbruchs.

Nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) haben die Sicherheitsbehörden bisher keinen Anhaltspunkt dafür, dass es sich bei dem Verdächtigen um einen Islamisten handelt oder einen Mann, der aus einer islamistischen Motivation agierte. Jedenfalls sei er bisher nicht als Islamist aufgefallen, hieß es in Sicherheitskreisen.

Dagegen spreche, dass er mit 55 Jahren für einen islamistischen Attentäter schon relativ alt wäre. Zudem soll er Passanten zufolge gerufen haben, dass er zur Terrorgruppe Daesh gehöre. „Daesh“ ist der arabische Name für die Terrormiliz Islamischer Staat, wird aber von IS-Kämpfern nicht zur Selbstbezichtigung genutzt, sondern dient in den einschlägigen Kreisen zur Abgrenzung.

Mann war in Behandlung

In Sicherheitskreisen geht man eher davon aus, dass der Mann geistig verwirrt ist. Dafür sprechen auch Aussagen von Menschen, die ihn kennen. Laut „Kölner Stadt-Anzeiger“ hatte der Mann seinem Nachbarn und Vermieter erzählt, dass er in seiner syrischen Heimat ungefähr 20 Jahre lang als politischer Häftling und Gegner des Assad-Regimes im Gefängnis gesessen habe. Die Folter habe ihn psychisch krank gemacht, so der Nachbar. Der Mann sei deshalb in Behandlung gewesen.

Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul sagte am Dienstag: „Ich bin sehr bestürzt über das, was gestern am Kölner Hauptbahnhof passiert ist. Den Verletzten wünsche ich eine gute und vollständige Genesung.“ Die Polizei habe durch ihr konsequentes und professionelles Einschreiten Schlimmeres verhindern können. Dies habe aber nur funktionieren können dank der guten Zusammenarbeit aller Beteiligten.

Der Zustand der drei verletzten Opfer war am Dienstag unverändert. Unter ihnen war auch ein 14 Jahre altes Mädchen, dessen Schuh durch die Explosion des Brandsatzes im Café Feuer gefangen hatte. Das Mädchen erlitt einen Schock, ebenso wie die Apothekenangestellte, die der Täter als Geisel genommen und mit Benzin übergossen hatte. Während der Befreiungsaktion der Polizei versuchte er den Angaben zufolge, die Frau anzuzünden. Der Mann hatte Gaskartuschen und Brandbeschleuniger bei sich, überdies eine mutmaßliche Schusswaffe. Ob sie echt war, wollte die Polizei zunächst nicht sagen.

Von Markus Decker/Jörg Köpke/RND