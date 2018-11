Holzkirchen

Ein Falschfahrer hat auf der Autobahn 8 in Oberbayern einen 34-jährigen getötet. „Der Mann wurde aus dem Auto geschleudert und überrollt“, teilte die Polizei am Sonntag mit. Bei dem Unfall in der Nacht wurden zwei weitere Menschen, die im selben Auto saßen, schwer verletzt. Der 55-jährige Falschfahrer aus Berlin kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Gegen 3.20 Uhr hatten mehrere Anrufer der Polizei den Falschfahrer gemeldet, der mit hoher Geschwindigkeit in Richtung München unterwegs war. Die Beamten konnten den Mann jedoch nicht mehr stoppen.

Knapp zehn Minuten nach den ersten Notrufen prallte der Geisterfahrer auf Höhe der Rastanlage Holzkirchen frontal ins Auto eines 54-jährigen Münchners. Dessen Wagen kippte um. Dadurch wurde der 34-Jährige vom Rücksitz auf die Fahrbahn geschleudert, nachfolgende Autos überrollten den Mann. Er starb an der Unfallstelle. Retter brachten den 54-Jährigen und seinen 36 Jahre alten Beifahrer mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Warum der Berliner auf die Gegenspur geriet, sollen nun Ermittlungen klären. „Er war nicht alkoholisiert“, sagte ein Polizeisprecher.

