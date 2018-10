Hannover

Ein Traum in Weiß: Nur Stunden vor ihrer großen Party im Hotel „Adlon“ haben Gerhard Schröder (74) und seine Frau Soyeon Schröder-Kim (49) ihr offizielles Hochzeitsfoto veröffentlicht. Es zeigt das Paar kurz nach ihrer standesamtlichen Vermählung am 2. Mai in der Heimat der Braut in Seoul in Südkorea.

Auf dem Foto zu sehen ist das lächelnde Brautpaar, eng aneinander geschmiegt. Ins Auge sticht vor allem das strahlend weiße Kleid der Braut, das mit zahlreichen Blumen überzogen ist. Der Bräutigam trägt ganz klassisch einen schwarzen Anzug, ein weißes Hemd und eine schwarze Fliege.

Altbundeskanzler Gerhard Schröder (74) und seine Frau Soyeon Kim (49) feiern am Freitag im Berliner Hotel „Adlon" ihre Hochzeitsparty. Zu dem Fest am Abend werden rund 150 Gäste erwartet

Fünf Monate nach der standesamtlichen Trauung in Südkorea steigt am Freitagabend die große Hochzeitsparty im Hotel „Adlon“ in Berlin. Die vielen Wegbegleiter, politischen Freunde und Verwandten sind ab 17.30 Uhr eingeladen, nach einer persönlichen Begrüßung durch das Ehepaar soll die Feier dann um 18.30 Uhr losgehen. Eine Trauungszeremonie soll es dort nicht mehr geben, es soll ein reines Dinner mit anschließender Party werden.

Zeitnah nach der Feier soll es für das Paar dann in die Flitterwochen gehen. Nicht auf die Malediven oder in die Karibik – Schröders Ehefrau soll sich eine Reise durch die neuen Bundesländer gewünscht haben.

