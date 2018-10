Halle

Immer wieder kommt es in Deutschland zur Sprengung von Automaten. Sei es von Geldautomaten oder auch Fahrkartenautomaten. Bei der Explosion eines Fahrkartenautomaten in Halle ist ein 19 Jahre alter Mann in der vergangenen Woche ums Leben gekommen (alles dazu lesen Sie hier). Die Polizei geht davon aus, dass er gemeinsam mit weiteren Männern selbst für die Sprengung verantwortlich war. Zwei weitere Verdächtige wurden noch in der Nacht festgenommen.

Wie sich nun herausstellt, war die Beute der Täter allerdings äußerst gering. Die Bild-Zeitung berichtet unter Berufung auf Justizkreise, dass das Trio bei der Sprengung der Geldkassette insgesamt 140 Euro erbeutete. Bestehend aus lauter 20-Cent-Münzen.

Die beiden Mittäter sitzen nach wie vor in U-Haft. Sie sollen den explosiven Inhalt mehrerer Sprayflaschen in das Gehäuse des Ticketautomaten gepackt und daraufhin angezündet haben. Dabei explodierte der Fahrkartenautomat, der Haupttäter verletzte sich schwer. Und verstarb wenig später.

Von RND/mrz