London

Seit ihrer Traumhochzeit im Mai warten Royal-Fans gespannt auf die Nachricht: Herzogin Meghan und Prinz Harry erwarten Nachwuchs! Und am Wochenende soll es nun endlich so weit sein – zumindest, wenn es nach den Wetten geht, die in Großbritannien abgeschlossen werden. Denn Prinz Harry feiert am Samstag seinen 34. Geburtstag und die Briten sind sich sicher: Dies ist der perfekte Anlass, um die ersehnte Nachricht von Meghans Schwagerschaft zu verkünden.

Briten Wetten auf Namen und Geschlecht des nächsten Royals

„So, wie zuletzt gewettet wurde, sieht es wirklich so aus, als könnte die große Ankündigung jetzt kommen. Wenn das zutrifft, sollten sich die Buchmacher auf das größte royale Wettfieber in der Geschichte einstellen“, verriet lex Kostin vom Wettbüro Bookmakers.tv dem „Mirror“. Die Quoten wurden bereits gesenkt.Gewettet wird auch auf den Namen, das Geschlecht und den Geburtstag des neuen Royals.

Buchmacher: Baby von Harry und Meghan kommt 2019

Bei den Namen liegt James ganz vorne, es folgen Thomas und Olivia. Für die Briten scheint es demnach klar zu sein, dass Prinz Harry und Meghan im nächsten Jahr einen Sohn erwarten. „Weil das Paar kein Geheimnis daraus macht, dass es eine Familie gründen will, denken wir, dass das jüngste Baby des Königshauses 2019 auf die Welt kommen wird“, verriet Harry Aitkenhead, Vorstand des Wettunternehmens Coral, dem britischen „Express“.

Nicht nur die mögliche Schwangerschaft von Meghan ist ein beliebtes Thema für Wetten. Denn in England gibt es eigentlich nichts, worauf nicht gewettet werden kann. Schläft die Queen bei der Hochzeitszeremonie von Harry und Meghan ein? Trägt die Queen beim nächsten Pferderennen in Ascot einen gelben Hut? Lässt US-Präsident Donald Trump das Weiße Haus goldfarben streichen?

Von RND/mat