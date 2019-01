Hannover

Eine Geschichte, wie sie nur in Hollywood passieren kann: Ein junges Mädchen serviert bei den Golden Globes Wasserflaschen an die Celebrities dieser Welt – und wird zum heimlichen Star der Preisverleihung.

Jamie Lee Curtis, Nicole Kidman, Heidi Klum und Co. – sie alle posierten bei den 76. „ Golden Globes“ auf dem roten Teppich und hatten dabei eines gemein: Im Hintergrund steht eine lächelnde junge Frau in blauer Robe, die für das Servieren von Wasserflaschen zuständig war. Doch wer ist die schöne Unbekannte, die mit ihrem Lächeln dem ein oder anderen Promi die Show stahl?

Steht die Brünette gerade nicht einmal mit den Schönen und Reichen auf dem roten Teppich, modelt Kelleth Cuthbert, die gebürtig aus Kanada kommt und in Los Angeles lebt.

Zur Galerie Sie sollte eigentlich nur die Stars und Sternchen auf dem roten Teppich mit Wasser versorgen – und wurde zum heimlichen Star der „Golden Globes“.

Wassermädchen von den „ Golden Globes “ wird zum Social Media-Star

In den sozialen Netzwerken wurde das Wassermädchen über Nacht zum gefeierten Star. Zahlreiche Promi-Bilder, auf denen die Kanadierin im Hintergrund zu sehen ist, tummeln sich auf Twitter und Co., und eines dürfte sicher sein: Die Modelkarriere der jungen Frau, die es sprichwörtlich geschafft hat, den Stars dieser Welt das Wasser zu reichen, sollte in kürzester Zeit einen enormen Sprung gemacht haben.

Von RND/liz