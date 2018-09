Leipzig

Zum 24. Mal wurde am Freitagabend in Leipzig Deutschlands größter Publikumspreis, die „Goldene Henne“, verliehen – und schon auf dem roten Teppich standen die Stars im Rampenlicht.

Komiker Otto Waalkes erhielt den Ehrenpreis für sein Lebenswerk – und traf erst kurz vor Beginn der Gala an der Messehalle ein: Als letzter Promi hastete er über den Roten Teppich. „Dass ich heute den Ehrenpreis für mein Lebenswerk bekomme, nötigt mich nicht im Geringsten dazu, aufzuhören. Im Gegenteil: Es ist eher ein Neuanfang“, sagte er. „Ich hoffe, dass auch weiterhin die Post abgeht!“ Und gab schnell noch ein paar Autogramme.

Zur Galerie Selfies mit Elyas M´Barek, Autogramme von Otto: Ganz nah kamen die Fans ihren Stars am Freitagabend vor der Preisverleihung „Goldene Henne“ in Leipzig.

Elyas M´Barek erfüllt Selfie-Wünsche

Sein Kollege Didi Hallervorden sprach auf dem roten Teppich nur kurz, dafür aber sichtlich stolz, über seinen Sohn – der steht derzeit mit seinem ersten Solo-Programm auf der Bühne. „Wenn ich mit dabei bin, bin ich so aufgeregt, als würde ich selbst auf der Bühne stehen. Aber es ist seine Verantwortung und Johannes muss seinen eigenen Weg gehen. Einem 20-Jährigen Tipps geben zu wollen, führt nur zu Missstimmigkeiten.“ Mehr Zeit als Dieter Hallervorden nahm sich der Schauspieler Elyas M’Barek für seine Fans – er erfüllte zahlreiche Selfie-Wünsche.

Zum ersten Mal wurde in diesem Jahr auch ein Preis an einen Star vergeben, der im Internet Karriere gemacht hat. Ein solcher ist Internet-Sternchen Pamela Reif, die mit vier Millionen Followern bei Instagram eine ganze Fan-Schar mit Model- und Fitness-Bildern versorgt. „Ich bin mit Schönheit aufgewachsen, das war schon immer wichtig in unserer Familie. Auch, wenn es natürlich nicht das Wichtigste ist.“

Birgit Schrowange ist total verliebt

RTL-Moderatorin Birgit Schrowange ist zwar kein Instagram-Star, dafür aber total verliebt: Sie besuchte die „Goldene Henne“ mit ihrem Freund Florian Spothelfer und witzelte auf dem roten Teppich: „Ich bin schwanger und morgen heiraten wir! Nein, wir machen nur Spaß. Aber wir sind total glücklich!“

„Goldene Henne“ für Ben Zucker und Angelique Kerber Zu den Preisträgern der „Goldenen Henne 2018“ gehören Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber, Angelo Kelly & Family, Schauspieler Elias M’Barek und Sänger Ben Zucker. Die Auszeichnungen in Form einer Vogel-Skulptur wurden am Freitagabend bei einer Live-Show auf dem Leipziger Messegelände verliehen. Rund 4000 Zuschauer waren nach Veranstalterangaben zu der Gala gekommen. Kai Pflaume moderierte den Abend.

Von Janine Drynda/RND