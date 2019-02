Wolgast

In diesen Minuten findet auf dem Tannenkamp-Friedhof in Wolgast die Trauerfeier für die sechsjährige Leonie statt. Nicht nur die Familie des Mädchens, das vor drei Wochen am 12. Januar in Torgelow an massiver Gewalteinwirkung starb, nimmt Abschied. Auch zahlreiche Wolgaster haben dem Wunsch des Vaters entsprochen und sind zur öffentlichen Trauerfeier gekommen.

In der Mitte der Trauerhalle ist der weiße Sarg des Kindes aufgebahrt. Ein Gesteck aus zarten Blüten ziert ihn. Der Vater, Oliver E., hat für seine Tochter ein Holzherz mit Blumen schmücken lassen. Daneben liegen die Gestecke der Familienangehörigen – Tante, Opa und Freunde. 80 Besucher fasst die Trauerhalle. Die vielen anderen Teilnehmer der Trauerfeier müssen im Freien warten, bis der Sarg durch die Tür zum Auto des Bestattungshauses getragen wird. Aus diesem Grund sichern die Polizei und das Ordnungsamt die Trauerfeier ab.

Viele Trauergäste haben Blumen mitgebracht, die sie vor dem Sarg in der Trauerhalle oder an der letzten Ruhestätte des Mädchens auf dem Alten Friedhof in der Wolgaster Feldstraße ablegen wollen. Auch mehrere Kamerateams und Reporter sind vor Ort, um zu berichten. Leonies schrecklicher Tod beherrschte in den vergangenen drei Wochen deutschlandweit die Berichterstattung.

Luftballons sollen in den Himmel steigen

Gezeichnet von den Ereignissen der vergangenen Wochen hat die Familie von Leonie – ihr Vater Oliver E., dessen Schwester Eva mit Lebensgefährten und der Opa des Kindes gegen 9.30 Uhr in der Trauerhalle Platz genommen. Mit dem wunderbaren Lied der Band Kuult „Wenn Du lachst“ wird die Trauerfeier um 10 Uhr eröffnet: Das Lied hat Vater Oliver für seine kleine Tochter ausgesucht. „Alles wird gut, wenn du nach vorne schaust. Und wenn es schwer fällt im Leben und nichts funktioniert, steh ich hinter dir ... so wie du hinter mir. Und wenn du lachst und wenn du weinst, lass es raus und fühl dich frei“, heißt es darin.

Gegen 10.30 Uhr wird Leonies Sarg aus der Trauerhalle getragen werden. Dann sollen Luftballons in den Himmel steigen und an das Mädchen erinnern. Danach wird der Sarg samt Blumengebinden und Kränzen zum Alten Friedhof in Wolgast gefahren, wo die ebenfalls öffentliche Beisetzung erfolgt.

