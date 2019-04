Berlin

Im Kampf gegen die Clan-Kriminalität in Berlin haben Ermittler zu einem weiteren Schlag ausgeholt. Am Montag wurden Mieteinnahmen aus beschlagnahmten Immobilien sichergestellt. Wie die Staatsanwaltschaft weiter mitteilte, hatte sie 60 Beschlagnahme-Beschlüsse zu 45 Mietobjekten erwirkt. Die Immobilien sollen einer arabischstämmigen Großfamilie gehören.

Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte, es sei aber kein Bargeld eingezogen worden. Vielmehr gehe es um Konten und Zahlungsansprüche von Tatverdächtigen. Mutmaßliche kriminelle Gewinne sollten abgeschöpft werden. Durchsucht wurden am Montag zudem zwei Objekte in Neukölln sowie in Blankenfelde-Mahlow.

Im Sommer des Vorjahres waren in einer spektakulären Aktion 77 Immobilien im Wert von mehr als neun Millionen Euro vorläufig beschlagnahmt worden. Ermittelt wird wegen Geldwäsche.

Von RND/dpa