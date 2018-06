Berlin

Schüler und Lehrer wurden aus dem Gebäude geführt. Die Schule in Gesundbrunnen im Bezirk Mitte wurde geräumt. Die Polizei forderte die Menschen über Twitter auf: „Bitte meiden Sie den Bereich.“

Offenbar sollen sich zwei verdächtige Personen in dem Gebäude aufhalten. „Die Polizei hat einen Anruf von einer Person außerhalb der Schule bekommen. Der Anrufer will zwei verdächtige Personen beobachtet haben, die in die Grundschule gelaufen sein sollen. Das hat diesen Einsatz ausgelöst“, schrieb die Polizei auf Twitter

Polizisten sperrten das Schulgelände in der Gotenburger Straße und umliegende Straßen ab. Weitere Beamte waren in dem Gebäude unterwegs und suchten es ab. Laut Polizei führte dies zunächst zu keinem Ergebnis.

Von dpa/RND