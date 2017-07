Der Fall sorgte bundesweit für Entsetzen: Im Oktober trat ein 28-Jahre alter Mann eine Passantin eine Treppe an einem Berliner Bahnhof hinunter. Die Frau erlitt Verletzungen am Kopf und einen Armbruch. Am heutigen Prozesstag stand die Frage im Raum, wie schuldfähig der Angeklagte war. Doch das Gutachten verzögert sich.