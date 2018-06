Ein überschwemmter Bahnhof in Reutlingen, gesperrte Bahnstrecken in Oberfranken und faustgroße Hagelkörner in Furt am Wald: Seit Tagen fluten heftige Unwetter Keller und Straßen. Den Süden Deutschlands trifft es besonders hart. Entspannung ist nicht in Sicht.