Saint-André. Der 26-Jährige sei am Dienstag angegriffen worden, als er nahe einer Flussmündung bei dem Ort Saint-André mit einem sogenannten Bodyboard unterwegs war, teilte die Präfektur des französischen Übersee-Départements mit.

Der junge Mann sei in einem Gebiet unterwegs gewesen, in dem Baden und Wassersport wegen der Hai-Gefahr verboten sind. Besonders tragisch: Jemand hatte entsprechende Verbotsschilder am Wochenende abgesägt, wie das Rathaus der Gemeinde Saint-André mitteilte.

Ein Bodyboard ist eine Art Surfbrett, auf dem man vorwiegend liegt. Vor der französischen Insel im Indischen Ozean kommt es immer wieder zu Hai-Attacken, der jüngste Fall war nach Angaben der Präfektur der achte tödliche Angriff seit 2011. Die Behörden haben deshalb 2013 Vorsichtsmaßnahmen ergriffen und Verbotszonen eingerichtet.

Von RND/dpa