Brunsbek

Aufregung in der Gemeinde Brunsbek in Schleswig-Holstein nach dem Halloween-Abend: In einer Süßigkeiten-Tüte fand eine Mutter einen Spülmaschinentab. Erschreckend: Am Freitag bestätigte die Polizei noch einen zweiten Fall.

Am Donnerstagvormittag zeigte zunächst die Mutter eines vierjährigen Jungen bei der Polizei an, dass sie in der Halloween-Tüte ihres Sohnes einen Spültab gefunden hatte. Sie war am frühen Mittwochabend mit ihrem Sohn im Rahmen von Halloween unterwegs. Der Junge klingelte, wie an Halloween üblich, an mehreren Türen und sagte einen Spruch auf. Anschließend seien ihm dafür Süßigkeiten in den extra dafür mitgenommenen Beutel gelegt worden, oder er durfte sich selbst welche greifen.

Spülmaschinen-Tab in der Halloween-Tüte: Polizei ermittelt

Am Donnerstag erhielt die Mutter des Vierjährigen den Hinweis, dass angeblich bei anderen Kindern, die ebenfalls in diesem Ortsteil gesammelt hatten, ein Spültab in der Halloween-Tüte lag. Daraufhin überprüfte sie die Süßigkeiten Ihres Sohnes und fand tatsächlich einen solchen Tab, der normalerweise in die Spülmaschine gehört.

Offenbar tatsächlich kein Einzelfall: „Uns ist mittlerweile ein weiterer Fund gemeldet worden“, sagte ein Polizeisprecher am Freitag dem „Stormaner Tageblatt“. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachtes der versuchten schweren Körperverletzung.

Von RND/KN