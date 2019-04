Hannover

Hannelore Elsner ist tot. Wie der Anwalt der Familie, Dr. Matthias Prinz, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) mitteilte, sei „ Hannelore Elsner überraschend schwer erkrankt und am Ostersonntag friedlich eingeschlafen“. Zu weiteren Details wurde keine Stellung genommen, Respekt vor der Privatsphäre der Familie erbeten.

Elsner wurde 1942 in Burghausen geboren. Die Schauspielerin begann ihre Karriere Ende der Fünfzigerjahre mit Rollen in Unterhaltungsfilmen wie „Freddy unter fremden Sternen“ und „Alt Heidelberg“. Schon 1962 begann sie parallel in Serien wie „Funkstreife Isar 12“ und „ Stahlnetz“ fürs Fernsehen zu arbeiten. Als Lea Sommer war Elsner ab 1994 Star der Serie „Die Kommissarin“, ermittelte in Frankfurt am Main. Zwei Fälle wurden „Tatort“-Folhen – hier wurde in Hamburg ermittelt.

Hannelore Elsner feierte 2000 ein Comeback

Elsners Comeback im Kino erfolgte im Jahr 2000 mit Oskar Roehlers autobiografisch gefärbtem Drama „Die Unberührbare“, in der Elsner die kommunistische Autorin Hanna Flanders spielte, die vom Zusammenbruch der DDR erschüttert wird. Bis zuletzt spielte Elsner in Film- und TV-Produktionen mit. Die Dreharbeiten zu der Rita-Falk-Verfilmung „Hannes“ von Hans Steinbichler dauerten an.

Von Matthias Halbig/RND