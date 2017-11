Harrison Ford ist auch im echten Leben ein Held

Los Angeles. Eine US-Amerikanerin hatte einen Schutzengel in Gestalt eines echten Superstars: Am Sonntagmorgen kam eine Autofahrerin im kalifornischen Santa Paula vom Highway ab und krachte die Böschung hinab. Einige Zeugen des Unfalls leisteten erste Hilfe. Einer der Retter: Hollywoodstar Harrison Ford. Das berichtet das Promiportal „TMZ“ am Montag.

Harrison Ford Helps Woman Who Crashed Car Off Highway https://t.co/TjtKOFi9hW — TMZ (@TMZ) November 20, 2017

Augenzeugenberichten zufolge soll Ford hinter der Frau gefahren sein, als diese nördlich von Los Angeles die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Bilder von der Unfallstelle zeigen, wie der 75-jährige Schauspieler, der vor allem für seine Rollen in „Star Wars“ und „Indianer Jones“ als Filmheld gefeiert wird, zusammen mit zwei anderen Männern die Frau aus dem abgestürzten Auto geborgen hat, während die Rettungskräfte unterwegs waren. Die Frau soll anschließend mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden sein.

2015 überlebte Harrison Ford selbst einen Unfall – allerdings in einem Flugzeug. Der leidenschaftliche Hobby-Pilot wurde damals bei der Bruchlandung mit einem Kleinflugzeug, das er selbst steuerte, verletzt.

