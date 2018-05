Hannover

Ein gemeinsames Selfie bei der Fotoplattform Instagram gilt in Hollywood als der Liebesbeweis schlechthin. Jetzt hat Modelmama Heidi Klum das erste gemeinsame Bild mit Tom Kaulitz gepostet. „Ein schöner Dienstag“, überschreibt die 44-Jährige den schwarz-weiß Schnappschuss.

In den Instagram-Stories hatte die „Germany’s Next Topmodel“-Jurorin den 28-Jährigen bereits bei einem seiner Auftritte gefilmt. Immer wieder waren in dem sozialen Netzwerk Hinweise auf eine mögliche Beziehung zwischen den beiden aufgetaucht. So trug Klum beispielsweise eine Mütze mit der Aufschrift „Tokyo“. Auf einem ihrer Bilder tauchte auch der Hashtag #missingyou auf.

Ende vergangener Woche hatte Kaulitz in der ProSieben-Sendung „red!“ verraten, dass es bei ihm eine Beziehung gebe. „Ich bin super glücklich“. sagte er.

Die Spekulationen um eine mögliche Beziehung der beiden Stars begannen mit Ende April. Sie zeigten, wie sich die „America’s Got Talent“-Jurorin und der 16 Jahre jüngere am Set der Show küssten.

Von RND/are