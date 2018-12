Hannover

Wie es bei Heidi Klum zuhause aussieht? Vor allem gemütlich. So jedenfalls wirkt das Gruppenfoto, das Model und TV-Juryvorsitzende Heidi Klum auf ihren Social-Media-Kanälen geteilt hat. Zu sehen ist sie dort stehend neben ihrem Freund Tom Kaulitz, dessen Bruder Bill und einem Mann in Santa-Claus-Kostüm. Dazu der Satz: „Yes Santa .... we have been good all year“ – „Ja, wir waren das ganze Jahr über brav“.

Doch viele Follower wollen die Familienidylle so nicht stehen lassen. Einige regen sich über das Outfit von Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz auf. Denn das Foto zeigt ihn in einem dicken Pelzmantel. Abgesehen von der Frage, ob man in einem Wohnzimmer wirklich Mantel tragen sollte, vermuten einige, dass es sich um einen echten Pelzmantel handelt.

Trägt Bill Kaulitz echtes Fell?

Andere Nutzer sind sich allerdings sicher, dass es ein Kunstfell-Mantel ist, den Bill auf dem Foto trägt. Schließlich habe er einmal gesagt, dass er niemals echten Pelz tragen würde, schreibt ein Kommentator auf Instagram.

Ein Nutzer fände es selbst verwerflich, wenn es Kunstfell wäre. Denn das würde das Signal aussenden, dass Fell überhaupt okay sei.

Hans oder Franz?

Doch noch ein anderes Detail fällt auf. Klum steht etwas seitlich zur Kamera, ihre Bluse ist nicht ganz geschlossen und gibt den Blick frei. „Hey Heidi, lugt da Hans oder Franz aus der Bluse?“, fragt jemand auf Facebook in Anspielung auf die Namen die Klum einst ihren Brüsten gab.

Von pach/RND