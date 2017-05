Baden-Baden. Die Schlagerkönigin Helene Fischer (32) hat mit dem schlicht nach ihr benannten Werk den erfolgreichsten Album-Start seit 15 Jahren geschafft. „Der letzte Interpret, der in den ersten sieben Tagen mehr Einheiten verkaufte, war Herbert Grönemeyer ("Mensch") im Jahr 2002“, teilte am Freitag in Baden-Baden GfK Entertainment als Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts mit.

„Helene Fischer“ übernehme damit Platz eins und verweise Die Toten Hosen („Laune der Natur“) auf Rang zwei. In den Single-Charts platziert sich Fischer demnach dreimal: auf Platz 18 mit „Herzbeben“, auf Rang 19 mit „Flieger“ und mit dem Lied „Nur mit dir“ auf Rang 50.

Von RND/dpa