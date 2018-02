Helene Fischer sagt auch zwei Konzerte in Wien ab

Wien. „Aktuell gibt es noch keine Nachholtermine“, teilte das Management weiter mit. Zuvor hatte die 33-Jährige bereits alle fünf geplanten Auftritte in Berlin absagen müssen und damit bei manchen Fans wegen der kurzfristigen Informationen für Unmut gesorgt. In Wien wollte Fischer auf ihrer Tour insgesamt fünf Konzerte geben. In den beiden darauffolgenden Wochen sind jeweils fünf Auftritte in Oberhausen und in München vorgesehen.

Fischer („Atemlos“) plant in diesem Jahr noch eine Stadiontour durch Deutschland. Dabei will sie im Juli auch im Berliner Olympiastadion auftreten.

Von RND/dpa