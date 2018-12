Hannover

Sie sind seit zehn Jahren ein Paar, doch nun soll alles aus sein: Helene Fischer und Florian Silbereisen haben sich nach übereinstimmenden Medienberichten getrennt. Wie die „Bild“-Zeitung schreibt, hätten die Managements beider Künstler die Trennung bestätigt. Zuvor hatte rtl.de unter Berufung auf das Umfeld von Helene von einer möglichen Trennung berichtet.

Auch die „Bunte“ berichtet auf ihrer Webseite über die Trennung. Die Zeitung zitiert den Moderator mit den Worten: „Während in den letzten Wochen mal wieder über eine bevorstehende Hochzeit spekuliert wurde, waren wir längst getrennt.“ Eine Trennung sei immer traurig, „auch wir waren sehr traurig“.

Kennengelernt hatte sich die beiden im Jahr 2005, als sie beim „Hochzeitsfest der Volksmusik“ ein Duett sangen.

Helene Fischer gilt als eine der erfolgreichsten Sängerinnen des Landes. Mehr als 80 Shows spielte sie in den vergangenen anderthalb Jahren. Erst kürzlich verriet sie in einem Interview mit der deutschen „Vogue“, dass sie sich im kommenden Jahr mehr Ruhe gönnen wolle. „Ich habe keine konkreten Pläne für das kommende Jahr und werde mir auch bewusst ein bisschen Zeit nehmen, um einfach in mich hinein zu horchen, wo ich hin will und was die nächsten Schritte sind“, sagte sie in dem Interview.

Florian Silbereisen ist vor allem als Moderator der „Feste der Volksmusik“ bekannt.

Von RND/das