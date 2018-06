Hannover

Unwetter sorgen jedes Jahr in Deutschland für Schäden in Milliardenhöhe. Vor allem Starkregen trifft die Menschen und setzt Straßen, Gebäude und Keller unter Wasser. Zuletzt traf es Wuppertal, wo Ende Mai teils binnen kurzer Zeit bis zu 100 Liter pro Quadratmeter fielen – so viel, wie sonst in einem ganzen Monat.

Besonders anfällig für Starkregen ist wegen der topografischen Lage der Freistaat Bayern. Unter den zehn starkregenreichsten Orten sind in der GDV-Statistik ausschließlich Kommunen am Alpenrand aufgelistet. Hochburg ist Aschau im Chiemgau (Landkreis Rosenheim). Seit Beginn der flächendeckenden Wetterradarmessung im Jahr 2001 hat es in dem oberbayerischen Ort 115 Stunden Starkregen gegeben, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Donnerstag in Berlin mit Verweis auf Zahlen des Deutschen Wetterdienstes mitteilte. Auf Platz zwei folgt demnach die Region Königssee mit 102,2 Stunden und Ruhpolding mit 101,7 Stunden Starkregen bis Ende 2017.

„Die Nordränder der Mittelgebirge und das Alpenvorland zählen grundsätzlich zu den gefährdetsten Gebieten in Deutschland“, sagt Andreas Becker, Klimaexperte beim DWD. Gleiches gelte für die Westhänge der Mittelgebirge. So gab es in der Gegend um Wildemann (Landkreis Goslar) 48 Stunden Starkregen, die beiden Harz-Gemeinden Altenau und Clausthal-Zellerfeld kamen auf 47 beziehungsweise 43,4 Stunden.

Niederschlagszeiten von 2001 bis 2017 erfasst

Auch im Flachland kommt es regelmäßig zu Wolkenbrüchen. Das am stärksten betroffene Gebiet außerhalb Bayerns liegt in Berlin-Halensee – mit 71 Starkregenstunden.

Für die Auswertung wurden den Angaben zufolge die Niederschlagszeiten von 2001 bis 2017 erfasst, in denen der Regen die DWD-Unwetterwarnstufe 3 für Starkregen überschritt. Dies ist bei mehr als 25 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde oder mehr als 35 Liter pro Quadratmeter in sechs Stunden der Fall.

Von Frerk Schenker/RND