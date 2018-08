Wacken

Schon vor dem Start des „Wacken Open Air“ sind einige Festivalgäste aneinander geraten. Ein 31-jähriger Nürnberger habe im Krankenhaus behandelt werden müssen, nachdem ihm ins Gesicht geschlagen worden sei, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zudem seien zwei Autofahrer erwischt worden, die Drogen konsumiert hätten.

Wacken-Besucherin mit Verbrennungen ins Krankenhaus

Für eine junge Frau begann das Festival nach Angaben der Beamten sehr schmerzlich. Sie habe sich heißes Wasser über ihr Bein gegossen, die dadurch entstandenen Verbrennungen habe der Rettungsdienst behandeln müssen. Darüber hinaus sei ein 31-jähriger Russe in der Nacht zu Dienstag durch aggressives Verhalten aufgefallen. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von mehr als drei Promille ergeben, daraufhin sei er zum Ausnüchtern in einem Sanitätszelt geblieben.

Mit Blick auf die bisherigen Zwischenfälle wiesen die Beamten daraufhin, dass Besuchern, die sich nicht an die Regeln halten, vom Gelände geworfen werden können. Dennoch sei der bisherige Verlauf wie gewohnt ruhig und angesichts der rund 75 000 zahlenden Gäste, die bis Mittwochabend erwartet wurden, seien nur wenige Einsätze nötig gewesen.

Hitze bereitet Wacken-Besuchern Probleme

Außerdem müssen Besucher in diesem Jahr der Hitze und Trockenheit trotzen. Wegen der hohen Temperaturen von mehr als 30 Grad hatten die Veranstalter angekündigt, zusätzliche Stellen auf dem Gelände einzurichten, an denen Wasser umsonst gezapft werden könne. Wie viele konkret eingerichtet wurden, konnte zunächst nicht gesagt werden. Von Donnerstag an, wenn alle Bühnen auf dem Gelände bespielt werden, sollen rund 75 000 zahlende Gäste kommen.

Von RND/dpa