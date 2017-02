Neu Delhi/Kairo. Die mit rund 500 Kilogramm Gewicht mutmaßlich schwerste Frau der Welt ist für die Behandlung ihres Übergewichts nach Indien geflogen worden. Die 36-jährige Eman Ahmed wurde am Sonnabend in das Saifee Krankenhaus in Mumbai gebracht, sagte eine Sprecherin des Krankenhauses. Die Behandlung ist nach Angaben der Ärzte kompliziert und werde mehrere Monate dauern.

Eman Ahmed habe zum ersten Mal seit 25 Jahren ihr Haus in Alexandria verlassen – also als Kind mit 11 Jahren – und sei in einem speziell ausgestatteten Frachtflugzeug nach Mumbai geflogen worden, sagte Egyptair-Chef Safwat Musallam. Die 36-jährige sei in ihrer Heimatstadt Alexandria in Ägypten mit einem Kran an Bord des Frachtflugzeugs gehievt worden, berichtete Pilot Bassem Gohar der Nachrichtenagentur AP. Wie ihr Arzt mitteilte, wiegt die Frau etwa 500 Kilogramm.

Ziel: Von 500 auf unter 100 Kilogramm in mehreren Jahren

Den Angaben zufolge hat die 36-Jährige seit ihrer Kindheit an Gewicht zugenommen und kann sich mittlerweile kaum noch bewegen. Zuletzt soll sie einen Schlaganfall erlitten haben. Ihr rechter Arm und ihr rechtes Bein seien gelähmt, sie könne nicht sprechen, berichtete die Nachrichtenagentur dpa. Zudem leide sie an Diabetes, Bluthochdruck, Gicht und Atemproblemen. Sie verbringe ihre Tage damit, an die Decke zu starren, sagte die jüngere Schwester dem Nachrichtensender CNN.

Der indische Arzt Muffazal Lakdawala will der Frau helfen. „Eman könnte jeden Moment platzen“, sagte der Mediziner zu CNN. Sie werde zwei bis drei Monate für die Behandlung in Indien bleiben müssen, bis sie wieder nach Hause zurückkehren könne. Er wolle ihr Gewicht auf unter 100 Kilogramm senken. Das könne aber zwei bis drei Jahre dauern, sagte Lakdawala der britischen BBC. Zu den Erfolgsaussichten sagte der Arzt: „Ich hoffe, dass ich ihr helfen kann.“

Von dpa/ap/RND/wer