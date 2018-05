Los Angeles

Sandra Bullock (53) ist als Teenager sexuell belästigt worden. Die Schauspielerin („Gravity“) sagte der US-Zeitschrift „InStyle“: „Es ist mir widerfahren, als ich 16 war. Und man ist zu einem gewissen Grad gelähmt und denkt: Wird mir jemand glauben?“ Zu der damaligen Zeit sei die Antwort Nein gewesen. „Bis vor kurzem war es das Opfer, das sich schämte, nicht der Täter“, so die Oscar-Preisträgerin.

Es sei „unsere Pflicht“, für die Opfer „zu tun, was wir können“. Bullock engagiert sich für die Frauen-Initiative „Time's Up“ gegen sexuelle Gewalt und Belästigung. „Es ist ein Leichtes, Leuten Geld zu geben, die so unglaublich mutig und offen sind“, betonte sie in dem Interview. „Bei "Time's Up" geht es aber nicht nur um Schauspieler – es geht um die Alleinerziehende, die missbraucht, gemobbt und sexuell belästigt wurde und nur versucht, jeden Tag abzusichern.“

Stalker von Bullock stirbt bei Polizeieinsatz

Die sexuelle Belästigung war nicht das einzige traumatische Erlebnis im Leben des Hollywood-Stars: Vor vier Jahren war ein Stalker in die Villa von Sandra Bullock eingedrungen, später war der Mann verurteilt worden. Am Mittwochmorgen (Ortszeit) ist der 43-Jährige bei einem Polizeieinsatz ums Leben gekommen: Wie US-Medien berichten, erschien die Polizei mit einem Haftbefehl bei dem Mann im kalifornischen La Crescenta, der verbarrikadierte sich in seinem Haus und nahm sich dann offenbar selbst das Leben.

Von RND/dpa