Berlin

Sänger Howard Carpendale hat Berlin eine kleine Liebeserklärung gemacht. „Ich ,wär’ gern Berliner“, schrieb der 72-Jährige am Mittwoch in das Gästebuch der Hauptstadt. Die Worte erinnern an die berühmten Worte von US-Präsident John F. Kennedy am 26. Juni 1963 vor dem Schöneberger Rathaus.

„Ich ,wär’ gern Berliner“, schrieb Carpendale kurz und knapp ins Gästebuch der Stadt. Quelle: Gregor Fischer/dpa

Carpendale wurde zu seinem 50-jährigen Bühnenjubiläum vom Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) im Roten Rathaus begrüßt. Ein Eintrag ins Gästebuch gilt als besondere Ehre der Stadt. Auch Größen wie Kirk Douglas, Gregory Peck oder Barbra Streisand stehen darin.

Carpendale gibt vom 27. bis 31. Dezember drei Konzerte in Berlin. Der Schlagersänger und Komponist, Südafrikaner mit deutschem Pass, feierte seine größten Erfolge in den 70er und 80er Jahren in den deutschsprachigen Ländern mit Hits wie „Fremde oder Freunde“ oder „Deine Spuren im Sand“.

Von RND/dpa