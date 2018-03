Paris. Der international bekannte französische Modeschöpfer Hubert de Givenchy ist tot. Er sei am Samstag im Alter von 91 Jahren gestorben, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP am Montag unter Berufung auf eine Erklärung seines Partners Philippe Venet.

Der am 20. Februar 1927 in Beauvais geborene Givenchy eröffnete im Jahr 1952 in Paris sein erstes eigenes Atelier. Mit 25 Jahren war er der jüngste Designer der dort aufstrebenden Modeszene. Zusammen mit seinen Kollegen Christian Dior und Yves Saint Laurent definierte er die Mode nach dem Zweiten Weltkrieg neu. Berühmt wurde das kleine schwarze Kostüm, das er für Audrey Hepburns Rolle in „Frühstück bei Tiffany“ kreierte.

Mann von Welt und guter Freund

Der Modeschöpfer designte für Audrey Hepburn über 40 Jahre individuelle Kostüme. Mit der Schauspielerin verband ihn eine tiefe Freundschaft.

De Givenchy war mit einer ganzen Reihe seiner berühmten Kundinnen eng befreundet, so auch mit Liz Taylor, Jackie Kennedy und Grace Kelly, die als Fürstin von Monaco Gracia Patricia hieß. Seine 1952 gegründete Modemarke verkaufte er 1988 an das Luxusgüterunternehmen LVMH.

Von RND/dpa