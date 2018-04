Hund Chico erstmals wieder ausgeführt

Hannover. Ein Pfleger des Tierheims in Hannover hat den Hund Chico am Dienstag aus seinem Zwinger geholt und an einer Leine ausgeführt, berichtete die „Neue Presse“. Angesichts der Umstände habe sich der Hund perfekt verhalten, befand Tierpfleger Wolfgang K.. Bevor es mit Chico rund zehn Minuten an die frische Luft ging, gab es Leckerlis für den Hund.

Der Hund verhielt sich weitgehend ruhig. Erst als er auf eine andere Hündin traf, fing er an zu bellen und fletschte die Zähne. Aktuell ist noch immer unklar, wie es mit dem Hund weitergeht. Der Staffordshire-Terrier hatte in der vergangenen Woche seine beiden Halter im Alter von 52 und 27 Jahren totgebissen. Seither wird über die Zukunft von Chico debattiert.

Ursprünglich wollte die Stadt Hannover den Hund einschläfern lassen. Doch nach Protesten von Tierschützern erwägt die Stadt nun, Chico in einer Spezialeinrichtung unterzubringen. Derzeit werde geprüft, ob die Alternative gewährleisten kann, dass der Hund keinem Menschen mehr Schaden zufügt.

Von RND/dpa