Hund Chico soll womöglich auf Gnadenhof kommen

Der Staffordshire-Terrier Chico, der am Dienstag zwei Menschen getötet hat, wird vorerst nicht eingeschläfert. Das teilte die Stadt Hannover am Sonntagnachmittag mit. „Wir prüfen den Vorschlag des Tierschutzvereins Hannover, Chico in ein geeignetes Heim zu bringen“, sagte Stadtsprecher Udo Möller.