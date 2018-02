Hunderte Bergleute aus Mine in Südafrika gerettet

Johannesburg. Die eingeschlossenen Bergleute sind frei. Alle 955 Kumpel aus der südafrikanischen Beatrix-Goldmine konnten unverletzt zurück an die Oberfläche gelangen. Das meldete der südafrikanische Nachrichtensender ENCA unter Berufung auf die Nationale Bergarbeitergewerkschaft NUM. Die Bergleute wurden im Anschluss medizinisch untersucht.

NUM is pleased to announce all workers that were trapped at Beatrixmine were brought to surface safely.They are undergoing medical checkups