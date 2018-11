Berlin

Ihre Witze über Männer und gescheiterte Beziehungen haben Ilka Bessin, die elf Jahre lang im pinkfarbenen Trainingsanzug als Cindy aus Marzahn auf der Bühne stand, zur Millionärin gemacht. Tatsächlich hat die Komikerin reihenweise schlechte Erfahrungen mit Männern gesammelt, wie sie in ihrer Autobiografie „Abgeschminkt“ verrät. Bessin wurde belogen, betrogen und sogar erpresst.

„Ich habe mich geschämt“

In einem Interview mit der „Bild am Sonntag“ berichtet Bessin, dass sie Telefonsex mit einer Bekanntschaft hatte, die das Gespräch ohne ihr wissen aufgezeichnet und sie damit erpresst habe. „Es war keine schöne Zeit“, so Bessin zur „Bild am Sonntag“. „Ich habe mich so geschämt. Ich habe gedacht, ich bin die Einzige auf der Welt, die so was macht.“ Aus Scham habe sie die geforderte Summe gezahlt und ist nicht zur Polizei gegangen. „Ich habe mich geschämt, es selbst der Polizei zu erzählen. Heute weiß ich, dass das ein Fehler war“, so Bessin in dem Interview.

Vor zwei Jahren gab die sechfache Gewinnerin des deutschen Comedypreises ihre Erfolgsfigur Cindy aus Marzahn auf. 2019 will sie mit einem neuen Programm auf Tour gehen.

Von RND/mat