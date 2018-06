Berlin

Bei einer Kontrolle von Lokalen in Berlin-Mitte haben Polizei, Ordnungsamt und Zoll eine illegale Spielhalle entdeckt und 500 Liter unverzollten Alkohol sichergestellt. In allen fünf am Freitagabend überprüften Gaststätten gab es Verstöße gegen den Jugendschutz und das Gewerberecht, wie ein Polizeisprecher am Samstag mitteilte. Im Keller einer Shisha-Bar legte das Ordnungsamt eine illegale Spielhalle mit fünf Automaten still.

In einem anderen Geschäft stießen die Beamten auf rund 500 Liter unverzollten Alkohol, größtenteils Bier. Zum Abtransport der zahlreichen Kartons musste ein Lastwagen angefordert werden. Bereits am vergangenen Donnerstag hatte die Polizei bei einer Großkontrolle in Berliner Spielhallen und Wettbüros 21 Automaten beschlagnahmt, 20 waren versiegelt worden.

Von RND/dpa