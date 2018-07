Hannover

Rostock und Leipzig haben die anteilig meisten Autofahrer mit Punkten in Flensburg. Neun Prozent der Pkw-Halter in Rostock haben nach eigenen Angaben einen Eintrag in der Verkehrssünderdatei des Kraftfahrtbundesamtes (KBA). In Leipzig sind es 8,5 Prozent. Unter den 50 größten deutschen Städten haben Berliner am wenigsten Punkte (4,6 Prozent). Das geht aus einer Befragung des Internet-Vergleichsportals Check24 hervor.

Auf dem dritten Platz der Negativ-Rangliste liegt Erfurt, hier sind 8,0 Prozent der Autofahrer mit Punkten unterwegs. Hannover liegt mit 6,5 Prozent auf Platz 22, Potsdam mit 6,4 Prozent auf Platz 24. Dresden und Kiel teilen sich mit jeweils 6,1 Prozent Platz 30. Zum Vergleich: Der Bundesdurchschnitt liegt bei 6,2 Prozent.

Punkte-Hochburgen: Mecklenburg-Vorpommern bei Bundesländern vorn

Unter den Bundesländern hat Mecklenburg-Vorpommern den höchsten Anteil an Punktesündern (7,1 Prozent), gefolgt von Nordrhein-Westfalen (6,8 Prozent) und Sachsen (6,6 Prozent). In Niedersachsen und Brandenburg haben 6,5 Prozent aller Autofahrer Punkte, in Schleswig-Holstein 6,3 Prozent. Berliner haben auch im Ländervergleich die wenigsten Einträge im Fahreignungsregister (4,6 Prozent).

Ein möglicher Grund: Berliner sind laut Check24 im Jahr rund 3500 Kilometer weniger mit ihrem Pkw unterwegs als Autofahrer aus Mecklenburg-Vorpommern und haben dadurch auch ein geringeres Risiko, Punkte zu bekommen.

Versicherung wird mit Punkten in vielen Fällen nicht teurer

Auswirkungen auf den Versicherungsbeitrag haben Punkte in vielen Fällen offenbar nicht: „Nur wenige Versicherer erhöhen aufgrund von Punkten den Versicherungsbeitrag“, sagt Tobias Stuber, Geschäftsführer Kfz-Versicherung bei Check24.

Die Daten basieren auf Kundenangaben zu Punkten in Flensburg. Datenbasis sind alle zwischen Juli 2017 und Juni 2018 von Privatpersonen abgeschlossenen Kfz-Versicherungen für Pkw.

Von seb/RND