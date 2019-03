Accra

In dem Dorf Mamfe Dove in Ghana dürfen schwangere Frauen keine Kinder gebären. Der Grund dafür ist ein uralter Aberglaube: Die Einwohner sind der festen Überzeugung, dass Geburten die Götter beleidigen. Die Tradition geht auf die ersten Einwohner des Dorfes zurück. Eine Stimme aus dem Himmel habe ihren Vorfahren diese Regel mitgegeben, als sie in das Dorf kamen, erklärte der Stammesanführer Kwame Tsiditse Gbenua der BBC.

Hochschwangere Frauen müssen deswegen lange Reisen auf sich nehmen, um die Tradition nicht zu brechen. Teilweise leiden sie dabei unter starken Schmerzen. „Ich habe sehr gelitten, als ich mein erstes Kind bekommen habe“, berichtete die Einwohnerin Hannah Kosinah. Es sei schwierig gewesen, so schnell ein Auto zu finden, das sie in ein Nachbardorf bringen konnte. Inzwischen gebe es zwar eine Klinik in der Nähe, aber auch dort hinzukommen sei nicht ganz einfach.

Andere Dörfer haben die Regel längst aufgegeben

Auch in anderen Dörfern in Ghana durften Frauen lange Zeit keine Kinder gebären. Dort wurde dieses Tabu inzwischen aber aufgehoben. Auch in Mamfe Dove fordern die Frauen ihre Stammesältesten nun auf, das Geburtenverbot aufzugeben. Doch bisher halten die Anführer an ihrem Glauben fest: „Wenn wir uns an die Regeln halten, dann ist alles gut. Deswegen sind wir heute noch hier“, sagte der Stammesälteste Kwame Tsiditse Gbenua der BBC.

Hannah Kosinah wird sich deshalb demnächst wieder auf den beschwerlichen Weg in ein Nachbardorf machen müssen – sie ist im neunten Monat schwanger.

Von RND/lzi